To so slovenski predstavniki, ki ne delijo usode krize: evropski komisar Janez Lenarčič, Gregor Vira Nova24TV Poslanci, državni svetniki in ministri so dobili prve znižane plače zaradi prvega protikriznega korona paketa. Dobili smo podatke, da so plače za mesec april prejeli evropski komisar Janez Lenarčič v znesku 17.492 evrov, direktor programa SIGMA pri OECD Gregor Virant 12.500 evrov, evropska poslanka Tanja Fajon 10.456 evrov in predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak 8.500 […]

