Policija zaradi eksplozije plina v Britofu ovadila Domplan SiOL.net Kriminalisti so z vložitvijo kazenske ovadbe končali preiskavo lanske eksplozije zemeljskega plina v Britofu pri Kranju. Kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti sta osumljena pravna oseba in zaposleni v tej organizaciji, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

