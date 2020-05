Policija za eksplozijo plina v Britofu ovadila Domplan Večer Kriminalisti so z vložitvijo kazenske ovadbe končali preiskavo lanske eksplozije zemeljskega plina v Britofu pri Kranju. Kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti sta osumljena pravna oseba in zaposleni v tej organizaciji, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Po neuradnih podatkih je ovaden investitor in upravljavec plinovoda Domplan.

Sorodno















Oglasi