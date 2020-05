Po mnenju ministrstva bo mogoče škodo na področju knjige oceniti po koncu krize Dnevnik Ljubljana, 6. maja - Založniki in knjigotržci so na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovili javno pismo, v katerem so izrazili začudenje nad njegovo izjavo, da v času dosedanje krize "področje knjige niti ni bilo hudo prizadeto". Z...

