Kultura nas rešuje tudi po krizi Primorske novice Kriza nas je in nas še bo prizadela, a obenem je priložnost, da “se v prihodnost zavihtimo s premišljenimi in odločnimi potezami, tudi na področju kulture”. Tako so v skupnem javnem pismu kulturniki iz več kot 40 krovnih kulturnih organizacij, združenj in ustanov včeraj sporočili slovenski vladi. Od nje pričakujejo, da se bo Slovenija pridružila državam, ki v času krize vanjo vlagajo še več.

