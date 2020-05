Freedom House: Madžarska, Srbija in Črna gora niso več demokracije SiOL.net Madžarske, Srbije in Črne gore zaradi nazadovanja na področju demokratičnih načel ni več mogoče imenovati demokracije, je v današnjem poročilu zapisala ameriška nevladna organizacija Freedom House. Po podobni poti gre po njeni oceni tudi Poljska,piše STA. Slovenija se uvršča med trdne demokracije in je po številu točk na drugem mestu.

