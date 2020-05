Častni ambasador slovenske književnosti in jezika je Miran Hladnik RTV Slovenija Ob bližnjem dnevu Evrope so organizatorji Lirikonfesta Velenje razglasili še tri lavreate 19. mednarodnega srečanja. Mednarodno Pretnarjevo nagrado oziroma častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika prejme literarni zgodovinar Miran Hladnik.

