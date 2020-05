Orban spet razburil s fotografijo velike Madžarske SiOL.net Madžarski premier Viktor Orban je v sredo na Facebooku objavil fotografijo globusa iz časov Avstro-Ogrske, ob tem pa maturantom zaželel vso srečo pri pisanju zgodovine. Na novo provokacijo so se med drugim že odzvali v Sloveniji in na Hrvaškem. Orban in madžarska vlada sta v preteklosti sicer že dvakrat objavila podobne zemljevide velike Madžarske.

