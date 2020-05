Celjani odprli tretji del sezone: kot prvi dan v šoli seniorji.info "Dobro je, da so fantje lahko na igrišču in ne tečejo po asfaltu," pravi Dušan Kosič, trener nogometašev Celja, ki so danes kot prvi (ob NK Bravu) opravili prilagojeni trening po skoraj dvomesečnem premoru

Sorodno











Oglasi Omenjeni Celje

Iran

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Tone Pavček

Dimitrij Rupel