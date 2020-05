Celje, Bravo in Mura že v akciji, zanimiva odločitev Aluminija #video SiOL.net Slovenski nogometni klubi pozdravljajo odločitev vlade, ki je ob epidemiji novega koronavirusa spet dovolila treninge. Ne sicer take, kot bi si jih nogometaši želeli, toda večina slovenskih prvoligašev se strinja, da je vadba v skupinah vsekakor boljša, kot da bi bili še vedno doma in delali le na telesni pripravljenosti.

Sorodno































Oglasi