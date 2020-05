Minister dr. Logar s francoskim zunanjim ministrom Le Drianom o nadaljnji krepitvi strateškega partn Nova24TV Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in francoski minister za Evropo in zunanje zadeve Jean-Yves Le Drian sta v današnjem pogovoru po videokonferenci potrdila obojestranski interes za nadaljnjo krepitev strateškega partnerstva med državama, tudi v vidu zaporednega predsedovanja Slovenije in Francije Svetu EU. Minister dr. Logar je poudaril pomen, ki ga nova vlada pripisuje […]

Sorodno





Oglasi