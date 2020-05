Video konferenca ministra dr. Logarja s špansko zunanjo ministrico González Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in španska ministrica za zunanje zadeve, EU in sodelovanje Arancha González Laya sta v današnjem pogovoru po videokonferenci potrdila obojestranski interes za nadaljnjo krepitev prijateljskega sodelovanja med državama, tudi v luči bližnjega predsedovanja Slovenije Svetu EU in soočanja s pandemijo Covid-19, ki je Španijo še posebej močno prizadela.

