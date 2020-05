Sedanji in nekdanji premier v Twitter sporu: Janša Šarca obtožuje laganja, ta se odziva s fotografij 24ur.com Premier Janez Janša in njegov predhodnik Marjan Šarec sta se na Twitterju zapletla v besedni dvoboj. Janša je Šarca obtožil laganja, s čimer naj bi "zakrival svojo odgovornost za mrtve v epidemiji", trdi prvak SDS. Šarec je v odgovor na to na Twitterju delil fotografije objav Janeza Janše na družbenih omrežjih iz 28. februarja.

