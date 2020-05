Šarec spet udaril po Janši: Obljubljam, da njemu in Nova24 ne bom verjel nikoli več, pa če bi me še Reporter Nekdanji premier in prvak LMŠ Marjan Šarec je v oddaji Odmevi na TV Slovenija svojemu nasledniku, predsedniku vlade Janezu Janši, očital, da se je v kritičnih trenutkih februarja z družino smučal v Italiji. Janša to zanika in Šarca obtožuje laganja, Janše

Sorodno





























Oglasi