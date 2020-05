Šarčevi smučarji proti Janši SiOL.net Nekdanjemu premierju Marjanu Šarcu (LMŠ) in strankam njegove padle manjšinske vlade gre slabo s poskusom, da bi z oblasti spravili vlado Janeza Janše (SDS), ko ta še ni prav zavladala. S široko medijsko dejavnostjo, interpelacijo, parlamentarno preiskavo, podpiranjem protestov po državi in še vsem mogočim so to hitro poskusili.

