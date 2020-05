Slovenska karitas že dvanajsto leto vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo tudi letos zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in otroke v delavnicah s kratkimi filmi in zgodbami stisk otrok spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. Akcija je bila v preteklih letih zelo uspešna. Tako se je v lanskem letu zbralo več kot 30.000 zvezkov, ki so jih škofijske Ka ...