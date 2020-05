Na petkovem protivladnem protestu, kjer so skrajni levičarji spodkopavali demokratične vrednote, smo bili priča tudi številnim prisotnim otrokom. Teh njihovi starši niso privlekli iz malomarnosti, pač pa so jih namerno grobo zlorabili v politične namene. Še več, po vzoru Hamasa in Islamske države so jih skušali v primeru izbruha nasilja uporabiti celo kot živi ščit.