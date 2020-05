Na petkove protivladne proteste so več dni med drugim vabile politične stranke skrajna Levica, LMŠ in SD, ki pa jim je po podatkih policije uspelo privabiti vsega 5.500 udeležencev. Med njimi so bila vidna imena, kot so Marko Koprivc, Jernej Štromajer, Tanja Fajon, Luka Mesec, Miha Kordiš in Damir Črnčec, ni pa manjkalo niti zamaskiranih skrajnežev iz vrst antifa in nevarnih provokatorjev, kot je ...