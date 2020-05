(VIDEO) To je jugofil, ki je na protestih v Mariboru vihtel jugoslovansko zastavo! Poglejte, kaj je Demokracija “Če nisem mogel koga dati dol tisti večer, nisem mogel iti spat. Bilo je obdobje, ko sem bil popolnoma zasvojen s seksom,” ponosno izpostavi jugofil in skrajno kontroverzni skrajnež Renato Volker, ki smo ga na protestu v Mariboru lahko videli vihteti jugoslovansko zastavo. Sam zase pravi, da je s seksom obseden homoseksualec in ponosno priznava, da je okužen s HIV-om ter da jemlje zdravila za AIDS ...

