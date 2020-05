Na jadrnici se je utrgalo krmilo Primorske novice V nedeljo malo po 16. uri se je družini iz Pirana na jadrnici pred Bernardinom odtrgalo krmilo. Grozilo jim je, da jih veter odnese na nasip, zato so zaprosili policiste za pomoč. Pomorski policisti so se s plovilom P-08 na klic nemudoma odzvali in jadrnico privlekli v piranski mandrač.

Sorodno









Oglasi