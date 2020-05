Le še danes prijava za vpis v srednje šole in dijaške domove Dolenjski list Samo še danes lahko devetošolci oddajo prijave za vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Vpis bo potekal od 30. junija do 6. julija. Srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvajale v prvem tednu junija, nekatere tudi na daljavo že v maju. preberite več » ...

