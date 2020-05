Koronavirus se je vrnil v Wuhan, oblasti v Pekingu pa pošiljajo otroke v šolo Nova24TV Na Kitajskem so v nedeljo, 10. maja 2020, zabeležili 17 novih primerov COVID-19, od tega pet v Wuhanu, kar je največji skok v številu okužb od 28. aprila in kaže, kako težko je novo bolezen izkoreniniti. Na Kitajskem so po uradnih podatkih zabeležili 84.010 okužb COVID-19, umrlo naj bi 4.637 ljudi, a medtem ko se […]

