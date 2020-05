Primož Roglič RTV Slovenija Prav veliko ne bomo dirkali pred Dirko po Franciji. Napisano imam sicer kriterij Dauphine in neke enodnevne dirke, ampak mogoče ne bo nič. Se pa ne obremenjujem, kaj in kako, ker se znam pripraviti. Ni me strah, če bi morali kar neposredno štartati Tour.

