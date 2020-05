Nič pametnega v omari? Pojdite na ulico kar v modrcu, kot to počnejo zvezdnice Večer Polna omara oblačil, pa nič za obleči. Občutek, ki ga zagotovo poznate. Morda je napočil trenutek za nekaj drznega, provokativnega. Da kup oblačil niti ni nujno potreben, so nam skozi leta pokazale velike svetovne zvezdnice, ki so se v javnosti večkrat pokazale kar v modrcu. Tako se da ta intimen kos garderobe z nekaj malega kombiniranja spremeniti v glavni kos modne oprave.

