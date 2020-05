Tako v Ljudskem vrtu trenirajo vijoličasti Večer "Aktivnosti v Ljudskem vrtu se nadaljujejo po predvidenem programu, še vedno v manjših skupinah in ob spoštovanju vseh navodil ter priporočil," so nam danes sporočili iz NK Maribor. V minulih dneh so nam nekajkrat posredovali fotografije s treningov.

