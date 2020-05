FOTO: Treningi NK Maribora prilagojeni, čakajo na nadaljnja navodila Lokalec.si Aktivnosti v Ljudskem vrtu se nadaljujejo po predvidenem programu, še vedno v manjših skupinah in ob spoštovanju vseh navodil ter priporočil. Nogoometaši se vneto pripravljajo na nadaljevanje sezone, treningi pa so prilagojeni. Za uradno spletno stran kluba je spregovoril trener Sergej Jakirović: “Zelo sem zadovoljen, fantje so z najvišjo stopnjo resnosti pristopili k obveznostim. Čeprav […]

