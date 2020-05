To so pravila, ki bodo poleti veljala v hrvaških kampih #video SiOL.net Bliža se trenutek, ko bodo na Hrvaškem začeli postopno zaganjati svoj turizem – kampe in manjše nastanitvene objekte nameravajo odpirati od 15. maja. Hrvaški zavod za javno zdravje je zato izdal priporočila, ki se jih bo treba letos držati, če bomo kampirali na Hrvaškem.

