Slovenci med epidemijo hrano pogosteje kupovali preko spleta in lokalno, večina je kruh pekla doma Dnevnik V Sloveniji je med epidemijo za polovico upadlo število gospodinjstev, v katerih so hrano kupovali v večjih trgovinah, močno se je povečal delež naročanja hrane preko spleta in nakup pri lokalnih ponudnikih, kaže raziskava Inštituta za...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

Spletna prodaja Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Borut Pahor

Andrej Rant

Marjan Šarec