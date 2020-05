Spremenili odnos do kupovanja in priprave hrane Gorenjski glas Epidemija covida-19 pomembno vpliva na prehranjevalne navade prebivalcev Slovenije, je pokazala mednarodna raziskava Food-Covid-19, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut za nutricionistiko. Poraba živil in priprava obrokov je v gospodinjstvih bolj...

