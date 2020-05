Celo na Portugalskem poročajo o tem, kako uspešna je Slovenija pri spopadanju s koronavirusom ter ob tem navajajo, kateri so tisti ukrepi, ki so pripomogli k tako vrhunskemu rezultatu. Kot vidimo tudi po podatkih portugalske televizije TVI24, se Slovenija odlično spopada s covid-19 in je po številu smrtnih žrtev zaradi slednjega prav na repu lestvice. Pri tem je Janševa vlada uspešna celo tako, da ...