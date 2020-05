Avstrija s častnim križem odlikovala Verico Trstenjak Radio Ognjišče Zvezni predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen je univerzitetno profesorico dr. Verico Trstenjak odlikoval za njene izjemne znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje njenega prispevka za poglobitev odnosov med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo z Avstrijskim častnim križem za znanost in umetnost I. reda, so sporočili iz avstrijskega ve...

