Slovenska pravnica Verica Trstenjak prejela avstrijsko odlikovanje častni križ za znanost in umetnos Nova24TV Profesorica in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU Verica Trstenjak je za znanstvene zasluge na področju evropskega prava in kot priznanje prispevka za poglobitev odnosov med Avstrijo in Slovenijo prejela avstrijsko odlikovanje. Predsednik Alexander Van der Bellen jo je odlikoval s častnim križem za znanost in umetnost I. reda. Univerzitetni profesorici prava Verici Trstenjak je […]

