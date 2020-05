Kdo vladi sporoča, da že prepeva pesem “Bella Ciao” za svoje pravice ter pravice svojega posla in ka Demokracija Kot kaže, so uspešni ukrepi vlade ujezili in v slabo voljo spravili najbolj priznano slovensko kuharsko mojstrico Ano Roš iz restavracije Hiša Franko. Svoje nestrinjanje je na Facebooku izrazila kar z besednjakom italijanskih komunistov “Avanti popolo, Bandiera rossa”, vladi pa sporoča, da že prepeva pesem “Bella Ciao” za svoje pravice ter pravice svojega posla. “Javno zdravje ima v tem primeru pr ...

Sorodno



Oglasi