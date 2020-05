Navodilo za šolarje: razkuževanje rok obvezno po vsakem prijemanju kljuk #video SiOL.net V ponedeljek se v šole vračajo učenci prve triade osnovne šole, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol in še nekatere druge skupine učencev. Devetošolci se v šole vračajo en teden pozneje, 25. maja. Učitelji in učenci se bodo morali držati higienskih priporočil, ki so jih pripravili v NIJZ.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Jelko Kacin

Simon Zajc

Zdravko Počivalšek