Vlada potrdila odprtje vrtcev in prve triade šol, trgovin, storitev, notranjosti lokalov in avtošol RTV Slovenija Vlada je potrdila odprtje vrtcev in osnovnih šol za prvo triado. V ponedeljek, 18. maja, se sproščajo ukrepi tudi v gostinstvu, v trgovini, storitvah, odpirajo se avtošole. Odprte bodo vse trgovine, gostinci bodo lahko stregli tudi v notranjih prostorih.

