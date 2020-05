Finski učenci znova v šolskih klopeh, veljajo stroga pravila družbenega distanciranja 24ur.com Šole in vrtci po Evropi počasi odpirajo svoja vrata. V šolske klopi so se vrnili učenci na Finskem, kjer morajo upoštevati stroga pravila družbenega distanciranja. Tudi v francoskih šolah veljajo strogi varnostni ukrepi, oblasti pa so zaradi zaskrbljenosti staršev (za zdaj) dovolile, da se otroci lahko naprej šolajo na domu, če se za to odločijo njihovi starši.

