Tudi v Španiji in Franciji nizka prekuženost prebivalstva 24ur.com Podobno kot v Sloveniji, so tudi v Španiji in Franciji so izvedli raziskavo o prekuženosti prebivalstva. V Španiji, kjer je za covidom-19 umrlo več kot 27.000 ljudi, je bilo po izsledkih raziskave v stiku z virusom pet odstotkov prebivalcev, v Franciji 4,4 odstotka, v Sloveniji do štiri odstotke.

