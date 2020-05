Odziv Madžarske na koronavirus: evroposlanci zahtevajo sankcije in ustavitev plačil 24ur.com Več evropskih poslancev je v razpravi o odzivu Madžarske v epidemiji novega koronavirusa Evropsko komisijo in Svet EU pozvalo k ukrepanju proti tamkajšnji vladi. Poslanci poudarjajo, da so ukrepi na Madžarskem nujni in tako zahtevajo sankcije in ustavitev plačil. Na drugi strani pa so nekateri zatrjevali, da gre za ideološko razpravo in da se je treba posvetiti reševanju krize koronavirusa. Vodj...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija

koronavirus

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Aleksandra Pivec

Tomaž Gantar

Borut Pahor