Na novomeškem Gasilsko-reševalnem centru so včeraj šolam in vrtcem delili zaščitne maske. Vodja tehnične službe na Šolskem centru Novo mesto Drago Ponikvar je denimo povedal, da so prevzeli 23.000 zaščitnih mask. Te bodo uporabljali za zaščito zaposlenih in dijakov, s tem pa bodo zagotovili varen obisk vseh udeležencv v učnem procesu. Velik del opreme so zagotovili sami. Kupili so razkužila ...