Pripadnike Slovenske vojske nagovorila predsednik RS in obrambni minister Vlada RS Ob 15. maju – dnevu Slovenske vojske je predsednik RS in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor danes v Predsedniški palači skupaj z ministrom za obrambo Matejem Toninom in NGŠ Slovenske vojske brigadirjem Robertom Glavašem nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske. Na Ministrstvu za obrambo je potekala kratka slovesnost, na kateri je minister Tonin v čin brigadirja povišal Uroša Paternusa in Petra Zakrajška, v vojašnicah pa so s postroji slovesno, a povsem drugače kot doslej, obeležili praznik Slovenske vojske.

