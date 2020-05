Policija preiskuje, kdo je poslancu SDS z grafiti poškodoval fasado SiOL.net Potem ko so neznanci z grafiti poškodovali fasado in dvorišče hiše poslanca SDS Francija Kepe v Trebnjem, je incident pod drobnogled vzela policija. Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je poslanec SDS dogodek prijavil policiji ter da okoliščine incidenta, v katerem so neznanci fasado in dvorišče popisali z napisi krvava narava in korupcija, policisti še preiskujejo.

