Ali policija preiskuje grožnje, o katerih je govoril Janša? SiOL.net Predsednik vlade Janez Janša je v četrtek v državnem zboru kazal slike z enega od protestov proti njegovi vladi in dejal, da z napisi na transparentih in majicah "Smrt janšizmu" s smrtjo grozijo njemu osebno in 220 tisoč volivcem, ki so volili njegovo stranko SDS. Ob tem je navajal 297. člen kazenskega zakonika in opoziciji očital, da na protestih, na katere vabijo, grozijo s smrtjo. Kaj odgovarja policija?

