70-letnik trčil v odbojno ograjo in nato še v vozilo, zaradi poškodb umrl v bolnišnici 24ur.com Med Mednom in Medvodami se je zgodila prometna nesreča, ko je 70-letnik voznik iz neznanega zapeljal z vozišča, trčil v odbojno ograjo in nato še v nasproti vozeče vozilo. Pri tem je povzročitelj nesreče utrpel hude poškodbe in je nato v bolnišnici umrl.

