Smrt pri Mednem: 70-letni voznik v ovinku zapeljal v ograjo in treščil v nasproti vozeče vozilo Reporter V prometni nesreči med Mednom in Medvodami je včeraj dopoldne umrl 70-letni voznik. Ta je iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča, trčil v odbojno grajo in nato v nasproti vozeče vozilo. Povzročitelj nesreče je nato v bolnišnici umrl, so sporočili iz Polic

