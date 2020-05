Do nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili, je ponoči prišlo na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je po doslej zbranih podatkih 70-letnik vozil po levem prometnem pasu v nasprotni smeri, in sicer iz smeri Rudnika proti Grosuplju. Na viaduktu Reber je čelno trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. Za volanom sledn ...