Vreme danes: dopoldan dež, popoldan pretežno oblačno Lokalec.si Danes dopoldne bodo padavine povsod ponehale. Popoldne se bo delno zjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v jugovzhodni Sloveniji. Po poročanju Arsa bodo nastale krajevne plohe, na jugozahodu tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in ob morju do okoli […]

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Soklič

Rebeka Dremelj

Maja Keuc

Alenka Gotar