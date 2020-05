Vreme: danes sončno, živo srebro tudi do 26 stopinj Celzija SiOL.net Danes bo večinoma sončno. Živo srebro se bo v notranjosti države povzpelo do največ 24, na Primorskem pa tudi do okoli 26 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, napovedujejo vremenoslovci z agencije za okolje (Arso).

Sorodno

















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Marjan Šarec

Aleš Hojs