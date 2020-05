Merklova: Demokracija potrebuje svobodne medije, da lahko deluje 24ur.com "Novinarji morajo biti kritični do vlade in vseh političnih akterjev. Demokracija potrebuje dejstva in informacije. Sposobna mora biti razlikovati med resnico in lažmi", je poudarila nemška kanclerka Angela Merkel. To je dejala ob 75. obletnici izdaje prvega časnika v državi po koncu druge svetovne vojne v Evropi.

