Znova odprli atensko akropolo in druga grška arheološka najdišča Dnevnik V Grčiji so danes odprli akropolo v Atenah in tudi vsa druga arheološka najdišča v državi, potem ko so bila zaradi pandemije novega koronavirusa zaprta dva meseca.

