Ob srebrnem jubileju Galerije Eskulap v sevniškem zdravstvenem domu (ZD), katere idejni oče je vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar, so odprli zanimivo prvo Stoparjevo fotografsko razstavo Fotografije pešpotnega časa 1956–1964. Stoparju sta jo pomagala v tehničnem smislu postaviti fotografska mojstra in prijatelja, Ljubo Motore (na desni) in Branko Babić. Pred panoramsko fotografijo poplave S ...